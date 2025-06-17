Почему советские лётчики закрашивали звёзды и бортовые номера на Афганской войне

Официально Советский Союз находился в Афганистане с целью помощи в обеспечении порядка в стране и охраны стратегически важных объектов. Военное руководство СССР всеми силами пыталось избегать полномасштабных столкновений как с силами оппозиции, так и с граничившими с Афганистаном государствами.

Временная мера

12 декабря 1979 года Политбюро СССР приняло непростое решение о введении ограниченного контингента войск в Афганскую республику. Формально Москва выполнила ранее подписанные с Кабулом договоренности, согласно которым обещала оказывать своему соседу всяческую поддержку. Однако были и другие мотивы: опасность распространения военных действий на территорию среднеазиатских республик, рост наркотрафика на южных границах СССР, усиление влияния в регионе США.

Ввод советских войск в Афганистан рассматривался как временная мера, военное командование не рассчитывало ввязываться в полномасштабный конфликт, который грозил СССР столкновением с соседними странами – Китаем, Ираном, Пакистаном, а также вторжением в сферу интересов Соединенных Штатов Америки.

Главная задача, возложенная на 40-ю армию, заключалась в том, чтобы создать у границ СССР «санитарный кордон» на пути продвижения в советскую Среднюю Азию исламского фундаментализма. Основная тяжесть вооруженной борьбы должна была лечь на плечи вооруженных сил Демократической Республики Афганистан.

Официально советские войска охраняли правительственные учреждения, хозяйственные объекты, стратегически важные маршруты, обеспечивали безопасность транспортных колонн. Однако уже через два месяца после ввода войск – 29 февраля 1980 года – в провинции Кунар началась первая боевая операция. А дальше – фактически полномасштабная война, которую так не хотели в Москве.

Многочисленные обстрелы советских баз и транспортных колонн вынуждали командование ОКСВ совместно с подразделениями афганских войск проводить боевые вылазки по обнаружению и ликвидации наиболее опасных вооруженных формирований противника. Вовсю работала наша дальнобойная артиллерия, нередко прибегала к ударам по базам оппозиции и авиация.

Затягивать нельзя

14 января 1980 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждавшую «военную интервенцию СССР в Афганскую республику». Коллективный Запад потребовал незамедлительного вывода советских войск из Афганистана. Свой проест в отношении нахождения ограниченного контингента советских войск выразили и в Белом доме, хотя накануне советская резидентура заявляла, что США считают афганскую проблему «внутренним делом Москвы».

С подачи американского президента Джимми Картера 61 страна бойкотировала Олимпийские игры, проходившие в Москве летом 1980 года, многие государства свернули торгово-экономические отношения с СССР – страна находилась под угрозой международной изоляции. Не лучше дела обстояли и в Афганистане: чем дольше советские войска выполняли свой интернациональный долг, тем сильнее они втягивались в конфликт. Кроме того, США значительно увеличили поставки современного вооружения исламистским группировкам, воевавшим с правительственными силами.

В марте 1985 года, когда к власти в СССР пришел Михаил Горбачев, контингент советских войск в Афганистане достиг своих пиковых значений – свыше 108 тысяч человек. Счет жертв шел уже на тысячи, в СССР становилось все больше противников участия во внутреннем афганском конфликте советских солдат. По инициативе нового генсека начался процесс сокращения боевого состава ОКСВ, а уже в феврале 1986 года советское руководство стало планировать постепенный вывод советских войск их Афганистана.

Не стрелять!

Командиры подразделений с первых дней войны старались по возможности не втягиваться в затяжные бои, не поддаваться на провокации как агрессивно настроенного местного населения, так и различных антиправительственных группировок.

Гвардии прапорщик Николай Мурин, служивший в Афганистане с 1981 по 1983 год, рассказывал, как при пересечении опасного участка в Чарикарской долине колонной бронетехники по рации им было приказано увеличить скорость, чтобы быстро преодолеть зону обстрела и не ввязываться в бой. Однако несмотря на все меры предосторожности тогда все же погибли 8 человек. Самому Николаю чудом удалось увернуться от выстрела из гранатомета.

Иногда боевые столкновения с моджахедами происходили на приграничных с Пакистаном территориях. Отступая за границу боевики возвращались с подкреплением в лице «мамлишей» – советские военнослужащие так называли бойцов одного из пуштунских племен, живших на территории Пакистана и входивших в состав пакистанской пограничной стражи.

Несмотря на нежелательность столкновений с неафганскими вооруженными группировками, с «мамлишами», по словам наших бойцов, они сражались куда ожесточеннее, чем с «духами». Их принимали за иностранных наемников, а с наемниками у советских солдат был особый счет.

Невидимая граница

Когда принималось решение о вводе советских войск в Афганистан допускалась вероятность столкновения с авиацией Пакистана, Китая, Ирана и, возможно, НАТО. В целях противодействия авиаударам в Афганистане была размещена отдельная зенитно-ракетная бригада, которая правда так и осталась без работы. Впрочем, и без этого существовала опасность соприкосновения с вооруженными силами соседних стран.

Дело в том, что границы Афганистана с Ираном и Пакистаном, проходившие по вершинам хребтов, были достаточно условными. Если сухопутные войска могли обнаружить такую границу, то нашим летчикам из-за сложности рельефа, который затенял РЛС авиабаз, определить в какой они стране было крайне непросто. Опасаясь невольного пересечения границы, командование ВВС часто приказывало закрашивать на вертолетах звезды и бортовые номера.

5 апреля 1982 года вследствие банальной навигационной ошибки на территории Ирана приземлились несколько десятков советских вертолетов, которые высадили почти два батальона десантников. Промахнулись примерно на 20 километров. Ошибку поняли, когда атаковали иранский асфальтовый завод близ приграничного поселка Хормек. Эвакуироваться пришлось уже на глазах приближавшихся регулярных сил иранской армии.

В Тегеране быстро разобрались в ситуации, а поэтому на обострение отношений не пошли. Тем более, что у Ирана хватало и своих проблем: страна еще не успела оправиться от последствий Исламской революции 1979 года, в самом разгаре была ирано-иракская война.

После этого происшествия советское военное руководство стало внимательнее относиться к приграничным операциям. Если Тегеран мог простить нарушение своей границы, то Исламабад на подобные инциденты реагировал куда болезненнее. За год до ошибочного десантирования возле иранского поселка Хормек советские Ми-24 случайно вторглись в воздушное пространство Пакистана, когда разбрасывали мины на стратегически важных горных проходах. Как только в поле зрения советских вертолетчиков попало железнодорожное полотно, пришлось поворачивать назад: в Афганистане железнодорожного сообщения не было.

Пакистанское руководство отреагировало быстро. С индийской границы на опасный участок в срочном порядке были переброшены зенитно-ракетные системы Crotale, а также дополнительные истребительные эскадрильи. Градус напряжения в советско-пакистанских отношениях резко взлетел, однако до реального боестолкновения не дошло. Для предотвращения подобных инцидентов в 1983 году пакистанские ВВС приобрели новые американские истребители F-16.

Удар по своим

В конце апреля 1987 года пакистанским F-16 суждено было столкнуться с советскими МиГами. Однако здесь вина — уже на совести Пакистана. При выполнении боевого задания по бомбардировке укрепрайона моджахедов возле Джавары случайно был сбит один из двух летевших следом самолетов пакистанских ВВС. Пилоту подбитого F-16 удалось катапультироваться, вторая машина улетела.

Разбор происшествия обозначил три версии гибели F-16: самолет напоролся на одну из бомб; он совершил резкий маневр и развалился в воздухе; его подбил свой же ведомый (МиГи-23 ракет не несли). Третья версия рассматривалась как наиболее вероятная. Тем не менее инцидент решено было списать на работу афганской ПВО. Ведь тогда об участии в операциях на территории Афганистана советских вооруженных сил и тем более ВВС было принято умалчивать. Официально воевала лишь афганская армия.

Нужно сказать, что и пакистанцы не стали раздувать этот инцидент. Местные СМИ сообщили о потере самолета в учебном бою, хотя позднее один из пакистанских пилотов признался, что оба F-16, дезориентированные маневрами МиГов, выполнили неудачное перестроение: командир, который был готов поразить советский истребитель, неожиданно оказался позади ведомого, вследствие чего его ракета и попала в своего.

14 апреля 1988 года были подписаны Женевские соглашения, призванные урегулировать вооруженный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан. Гарантами выполнения договоренностей являлись представители Пакистана, США, СССР и Афганистана. Советский Союз свои обязательства выполнил и через год вывел весь состав ОКСВ из страны. Пакистан и дальше продолжил вмешиваться во внутренние дела Афганистана на стороне оппозиции.