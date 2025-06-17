Иран пригрозил жителям Тель-Авива и Хайфы и призвал эвакуироваться

Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости эвакуации жителей Тель-Авива и Хайфы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Жителям оккупированных земель, в особенности Тель-Авива и Хайфы, делается предупреждение, чтобы они покинули этот регион ради спасения своих жизней», — сказал глава генштаба.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Ирана запустили новую волну баллистических ракет в направлении Израиля.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.