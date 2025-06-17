Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил новую волну ракет и беспилотников в сторону Израиля. Об этом сообщает Tasnim.

Отмечается, что в рамках новой волны ответных ударов Иран выпустил множество баллистических ракет и БПЛА по важным и стратегическим целям на территории Израиля.

«Несколько минут назад началась новая волна атак беспилотников и ракет Военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран, отрицающий эти заявления, в ответ нанес ряд ракетных ударов по израильским военным объектам. Обмен ударами между странами продолжается уже несколько дней.