США перебрасывают авианосец на Ближний Восток

США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке. Об этом РИА Новости сообщил представитель Пентагона.

По его словам, соответствующее распоряжение дал глава Минобороны США Пит Хегсет.

«В рамках выполнения обязательств по защите американских сил в регионе в зону CENTCOM для поддержания обороноспособности и обеспечения безопасности американского контингента была направлена авианосная группа USS Nimitz», — добавил представитель Пентагона.

Также он отметил, что ВМС США продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах нацбезопасности Соединенных Штатов.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что возможное участие США в конфликте между Ираном и Израилем может привести к краху американского влияния в мире и положить конец президентству Дональда Трампа.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран, отрицающий эти заявления, в ответ нанес ряд ракетных ударов по израильским военным объектам. Обмен ударами между странами продолжается уже несколько дней.