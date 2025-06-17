США перебрасывают авианосец на Ближний Восток

Аксинья Кравченко

США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке. Об этом РИА Новости сообщил представитель Пентагона.

США перебрасывают авианосец на Ближний Восток
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По его словам, соответствующее распоряжение дал глава Минобороны США Пит Хегсет.

«В рамках выполнения обязательств по защите американских сил в регионе в зону CENTCOM для поддержания обороноспособности и обеспечения безопасности американского контингента была направлена авианосная группа USS Nimitz», — добавил представитель Пентагона.

Также он отметил, что ВМС США продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах нацбезопасности Соединенных Штатов.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что возможное участие США в конфликте между Ираном и Израилем может привести к краху американского влияния в мире и положить конец президентству Дональда Трампа.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Тегеран, отрицающий эти заявления, в ответ нанес ряд ракетных ударов по израильским военным объектам. Обмен ударами между странами продолжается уже несколько дней.