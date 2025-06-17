В Канаде анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Власти Канады предоставят Украине военную помощь в размере 2 млрд канадских долларов ($1,5 млрд). Об этом сообщил телеканал СВС со ссылкой на премьер-министра страны Марка Карни.

По его данным, Карни объявил об этом в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи (G7) в Кананаскисе. По информации телеканала, в пакет военной помощи могут войти БПЛА.

Кроме того, Оттава выдаст Киеву заем в размере 2,3 млрд канадских долларов ($1,7 млрд).

Всего с февраля 2022 года Канада передала Киеву военную помощь более чем на 4,5 млрд канадских долларов ($3,32 млрд).