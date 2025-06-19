Российский боец убедил двух боевиков ВСУ сдаться в плен

Российский боец смог без единого выстрела своим красноречием убедить двоих боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться в плен. Об этом РИА Новости рассказал командир штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

«На одном из отпорных пунктов наш военнослужащий своим красноречием убедил двух противников сдаться в плен. Без единого выстрела», — отметил российский боец.

Он добавил, что действовал «божьим словом» и убедил бойцов ВСУ из 142-й бригады добровольно сложить оружие.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили капитан-лейтенанта элитного 73-го морского центра сил специальных операций (ССО) ВСУ Николая Худевича.