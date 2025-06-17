«Известия» побеседовали с командиром отделения противотанкового дивизиона 25-й армии ВС РФ с позывным «Путин». Он рассказал о российских операциях против опорных пунктов ВСУ и о том, как солдаты ВСУ воспринимают его позывной.

Собеседник «Известий» участвовал в боевых действиях на купянском и краснолиманском направлениях. Он отметил, что ВСУ применяют против российских сил дроны Mavic и артиллерию.

«Они всегда дают зайти. Без проблем. Ты занял позицию. И уже отходишь, вот тогда они могут и «Мавиками» со сбросами, могут и артой, минометами немного поработать», - рассказал военный.

«Известия» отмечают, что свой позывной военный взял из-за созвучия фамилии с фамилией президента РФ Владимира Путина. Когда солдаты ВСУ слышат этот позывной в радиоперехватах, это приводит их в замешательство, подчеркнула газета.

Минобороны РФ сообщило о пораженных за сутки объектах ВСУ

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» уничтожил склад боеприпасов и вооружения ВСУ в Харьковской области. Начальник расчета «Торнадо-С» рассказал, что российские системы поразили уже не одну американскую систему HIMARS.