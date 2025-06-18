Российский депутат назвал контракт с ВСУ билетом в один конец

Контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) — билет в один конец, и оставшаяся на Украине молодежь под любым предлогом не будет заключать контракты, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, украинская молодежь постаралась сбежать из своей страны. Он назвал причину, по которой оставшиеся молодые украинцы не пойдут служить.

«Те, кто остался, они под различными предлогами не будут заключать эти контракты, потому что контракт с ВСУ — билет в один конец», — подчеркнул он.

Ранее глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ, волонтер Мария Берлинская призвала украинских женщин и мужчин с 18 лет готовиться к мобилизации.