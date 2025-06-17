Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын решил направить 1000 саперов и 5000 военных строителей для восстановления Курской области. Об этом во вторник, 17 июня, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам переговоров с лидером Северной Кореи.

По словам Шойгу, лидеры России Владимр Путин и КНДР Ким Чен Ын приняли решение увековечить подвиг солдат Корейской народной армии, участвовавших в боевых действиях. Он уточнил, что речь идет об открытии мемориалов в России и КНДР в память о корейских воинах, павших в боях за освобождение российской территории.

— В этой связи в рамках визита обсуждалось создание в Пхеньяне при участии российской стороны соответствующего мемориального комплекса с музеем, — цитирует Шойгу «Интерфакс».

Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению президента России.

Шойгу начал переговоры с Ким Чен Ыном

Также лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ранее заявил, что КНДР окажет России военную поддержку в случае нападения со стороны США или других западных стран. Он подчеркнул, что это будет сделано в соответствии с корейско-российским соглашением.