В Минобороны Израиля назвали устранение Хаменеи одной из целей операции

Глава Минбороны Израиля Исраэль Кац назвал устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи одной из целей операции против республики.

«Хаменеи, который стоит во главе Ирана и вырезал на своем знамени уничтожение Израиля, — он не может продолжать существовать... Предотвращение его существования — одна из целей операции», — приводит его слова Ynet.

Министр также назвал Хаменеи «современным Гитлером».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что знает о местонахождении аятоллы Хаменеи и не намерен его устранять.

По данным CBS, в Израиле намекнули на угрозу лидеру Ирана, посоветовав ему «менять спальни».