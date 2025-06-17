Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после дальнего похода

Отряд кораблей Тихоокеанского флота - корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкер «Печенга» - вернулись во Владивосток после успешного завершения дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом в своем репортаже рассказал наш корреспондент Николай Кугук.

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У причала - знакомые силуэты. Сначала швартуется «Резкий», за ним - «Алдар Цыденжапов» и «Печенга». Моряки впервые за полгода снова ступают на родную землю. За плечами - десять морей, два океана, позади тысячи морских миль.

На берегу типичная для Приморья погода: туман, ветер и проливной дождь. Но даже дождь не мешает главным событиям этого дня - встречам с семьями и поздравлениям командования.

«Вы делились своим опытом, своим мастерством. А есть чем делиться и что показывать. Потому что вы в очередной раз доказали: для моряков-тихоокеанцев нерешаемых задач нет», - подчеркнул командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина.

Лучшим участникам дальнего похода вручают памятные грамоты. Но самая ценная награда -возможность обнять родных.

«Самое лучшее - это когда возвращаешься домой. Когда проходишь Русский мост, видишь его - это непередаваемые ощущения», - поделился Александр Лапин, командир артбатареи корвета «Алдар Цыденжапов».

Юный Игнат впервые так надолго расставался с отцом. Все время ждал, отмечая на глобусе точки маршрута похода.

«На каждой точке, где папа был, я ставил флажок. И это был флаг России», - рассказал Игнат Бенской, сын одного из моряков.

За месяцы в море экипажи провели девять совместных учений с иностранными флотами - от Индонезии до Индии. Моряки обменивались опытом, совершенствовали навыки взаимодействия и доказывали высокий уровень подготовки российского флота.

Отработаны стрельбы, операции по спасению, освобождение судов от условных захватчиков. Экипажи проявили максимум профессионализма. А Краснознаменный Тихоокеанский флот в очередной раз подтвердил свой высокий статус - флот, способный выполнять боевые задачи любой сложности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.