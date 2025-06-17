Украина продолжила попытки нанести удары по Калужской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки атак на Калужскую область, под удар попали два района. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.
«Сегодня днем с 11.30 до 12.30 силами ПВО на территории региона были уничтожены 3 БПЛА. Они были уничтожены на территории Кировского и Людиновского районов», — сообщил Шапша.
По его информации, на местах падения обломков летательных аппаратов работают оперативные группы. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Утром во вторник, 17 июня, из-за атаки ВСУ на Калужскую область там оказалась повреждена школа. В момент атаки в образовательном учреждении в Людиновском районе находился только сторож, никто не пострадал. Всего утром над регионом сбили как минимум три дрона.