В ночь на 17 июня российские ракеты и беспилотники поразили десятки военных целей на территории Украины. По оценке экспертов, это один из самых мощных налетов за время СВО. Показательно, что просроченный президент Зеленский предпочел смыться из Киева накануне налета и улетел в Канаду, где собирались лидеры «большой семерки». Еще более показательно, что президент США Трамп, к которому, очевидно, надеялся подкатить с просьбами Зеленский, не дождавшись его, срочно вылетел «по делам» в Вашингтон.

© Московский Комсомолец

По оценке ресурса «Военная хроника», ночной удар по Киеву был нацелен исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре. Это подтверждает география пожаров с вторичной детонацией.

В частности, досталось Киевскому бронетанковому заводу; 482-му конструкторско-технологическому центру Минобороны Украины; 1899-й центральной базе ремонта и хранения средств связи; 195-й центральной базе железнодорожной техники.

ВСУ активно используют для временного хранения вооружения складские помещения крупных промышленных предприятий, которые достались Украине со времен СССР. С учетом этого российские ракеты и беспилотники вынесли склады авиационного завода «Антонов». Там могли находиться уже собранные дроны, используемые ВСУ для ударов по российским городам. Только в ночь на 17 июня почти две сотни таких дронов атаковали наши регионы.

Кроме того, три прилета зафиксированы по киевскому аэропорту Жуляны.

Спрогнозирован отчаянный шаг Зеленского из-за конфликта Ирана и Израиля

Политик Олег Царёв отмечает: удары нанесены также по киевским заводам «Визар», «Меридиан», радиозаводу в Дарницком районе.

Ракеты и дроны прилетели также по объектам военной инфраструктуры в Одессе, Винницкой (учебные центры и полигоны), Житомирской (базы беспилотной авиации), Полтавской (транспортная инфраструктура и склады ГСМ), Днепропетровской (предприятия ВПК и ракетные арсеналы), Хмельницкой (узел связи ВСУ), Запорожской (рембаза и аэропорт) областях.

Ресурс «Рыбарь» со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко сообщает, что по Киеву этой ночью было запущено до 175 дронов, 14 крылатых ракет и 2 баллистические ракеты. Дроны и ракеты первого эшелона выносили комплексы ПВО, которые и так у Киева в дефиците. Остальные били по складам и энергообъектам. Сильные пожары в районе аэропорта Жуляны, Киевского радиозавода и в Дарницком районе.

Военный эксперт Юрий Подоляка отмечает высокую эффективность ночного удара. ПВО Украины уже явно не справляется с «наплывом посетителей». При этом Россия наращивает свое воздушное наступление, констатирует эксперт.

Даже противник признает снижение возможностей своей ПВО. Если раньше, по докладу украинских военных, они сбивали «почти все» российские дроны и ракеты, то теперь по их данным, удалось сбить только половину.

«И это наихудший показатель за все время наблюдений, - отметил Подоляка. - Думаю, во многом этот результат стал возможным, благодаря массовости и большой локализации удара. Мобильные группы ПВО (Украины) просто не успевают сбивать наши дроны в таком количестве».

Что касается пораженных военных объектов, то, как отметил Подоляка, «уничтоженные позиции ПВО Киева, заводы и крупнейший, как я понял склад боекомплекта, это тот результат, который скоро скажется на фронте».

Ресурс «Файтбомбер» иронично замечает на счет очередного этапа денацификации и демилитаризации Киева: «Радует, что этот массированный огневой удар не был привязан к какому-то конкретному событию и не был ответом на что-то, а прошел буднично и рутинно. Из любви к искусству. Военному. И судя по кадрам объективного контроля из Киева, там еще есть чему гореть. Значит надо продолжать в таком же духе».

По идее, Зеленский, который не смог лично наблюдать прилеты по Киеву из-за вояжа в Канаду на тусовку G7, стоило бы, наверное, развернуть свой самолет над Атлантикой и вернуться домой, подсчитывать ущерб. Тем более, что Трампа в Канаде уже нет. Но вряд ли он это сделает.

Надо полагать, Зеленский хотел лично Трампу и его «шестеркам» по G7 похвастать, какой он молодец и как ловко обстрелял дронами российские авиабазы. При этом вряд ли он расскажет о том, во что обошлось его бедной стране эта «минута славы».

А рассказать есть о чем. За последние дни сожжен крупнейший и единственный в своем роде нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, уничтожены десятки объектов энергетики и транспортной сети, все основные военные заводы. И это, судя по всему, только начало. Если человек лох, то это надолго. Навсегда. До самой смерти.