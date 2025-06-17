Удары по Ирану показали ключевую проблему ВВС Израиля

Массированные атаки израильской авиации на ядерные и военные объекты Ирана не достигли цели - спрятанные на глубине и в толще скал центрифуги для обогащения урана и склады баллистических ракет не пострадали.

Снятое жительницей Тегерана видео бомбежки горных укрытий в западной части столицы показывает, что высокоточные израильские ракеты и бомбы с лазерным наведением бьют без промаха, но способны поразить лишь внешнюю инфраструктуру - выходы вентиляционных шахт, ведущих в подземные сооружения, входные порталы и галереи.

Такие удары способны вызвать проблемы с подачей воздуха, задымления и обрушения. Но нанести критический ущерб иранскому ударному потенциалу не могут. ВВС Израиля вынуждены возвращаться и вновь атаковать уже обработанные цели - с тем же результатом.