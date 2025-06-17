Patriot «под раздачей»: названы возможные потери ВСУ ночью 17 июня

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в результате ударов в ночь на 17 июня ВСУ могли лишиться американских систем ПВО Patriot. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению Дандыкина, целью ударов также могли стать аэродромы и объекты химической промышленности. Он отметил, что в Киеве и под Киевом «всего хватает».

«Думаю, что были атакованы аэродромы, в том числе в Жулянах. Вполне вероятно, что попали под раздачу комплексы противовоздушной обороны Patriot, которые охраняют Киев», - заявил Дандыкин.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в ночь на 17 июня российские силы нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье. Военные заявили, что удар был нанесен высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.

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В Минобороны РФ отметили, что цель удара была достигнута, все объекты - поражены. Оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142-х районах.