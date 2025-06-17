Минобороны РФ сообщило о пораженных за сутки объектах ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки поразили склады боеприпасов и материальных средств, а также пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 142 районах. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ.

Для выполнения боевых задач Вооруженные силы (ВС) России задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

При этом 203 дрона ликвидировали вне зоны проведения специальной военной операции (СВО).

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 147 беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и над территорией Московского региона.