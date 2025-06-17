Конфликт на Ближнем Востоке: как Иран перенимает опыт России на Украине

Иран используют такую же тактику, что и Россия на Украине, намеренно перегружая систему противоракетной обороны Израиля. Об этом заявил французский журналист Бернард Гетта, перевод слов которого сделал Telegram-канал Пул N3.

Израиль начал атаку на Иран в ночь на 13 июня. Израильские ВВС нанесли удары по иранским предприятиям по обогащению урана, ракетным базам, а также по Тегерану, Тебризу и другим крупным городам. В ответ Тегеран пообещал «полностью уничтожить преступный режим» в Израиле, нанеся удары по израильской территории.

По данным французского журналиста, речь идет примерно о сотне баллистических ракет и от Ирана до Израиля они долетают всего за несколько минут, поэтому «времени на реакцию практически нет».

«Израильтяне стараются перехватывать такие ракеты как можно раньше - еще на дальних рубежах, с помощью своих противоракет «Стрела», а также, возможно, с привлечением американских комплексов THAAD в атмосфере. Но если перехватить не удается - дальше уже слишком поздно: ракета слишком быстрая, и, главное, чрезвычайно разрушительная. (…) Те, что прорываются, наносят колоссальный ущерб», - пояснил Бернард Гетта.

Он высказал мнение, что иранцы применяют при ударах по Израилю «ту же тактику, которую используют россияне на Украине».

«Они намеренно перегружают систему ПВО множеством одновременных запусков, насыщают израильскую систему противоракетной обороны, и в результате часть ударов все же достигает цели», - констатировал журналист.

Ранее РИА Новости спрогнозировало сценарий дальнейшего противостояния на Ближнем Востоке. По версии аналитиков издания, Иран будет полагаться на ракеты и беспилотники, а Израиль - на ВВС. При этом израильской армии будет сложнее проводить свои операции, так как система ПВО Ирана «постепенно приходит в себя» - Тегеран даже заявляет о сбитых израильских самолетах.