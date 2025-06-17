Израиль впервые применил лазерное оружие

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые использовала в ходе боевых действий лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный луч» для сбития иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

© Lenta.ru

Об этом сообщил представитель посольства Израиля в России, его слова передает ТАСС.

«Израиль уже начал использовать лазерную систему ПВО "Железный луч", чтобы перехватывать ракет и БПЛА с иранской стороны в тестовом режиме. В ходе конфликте с Ираном применение этой системы произошло впервые в боевых условиях», — заявил представитель дипведомства.

Железный луч» является тактической системой, предназначенной для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия на дальности до семи километров.

В Иране заявили об атаке на Израиль "новым оружием"

В ней используется луч мощного лазера в качестве поражающего фактора, он может перехватывать артиллерийские снаряды и мины, а также ракеты и беспилотники, слишком маленькие для того, чтобы их могла эффективно перехватывать израильская ПВО «Железный купол».