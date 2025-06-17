Появилось видео удара четырех иранских ракет по израильской базе Глигот

В Сети появилось видео удара четырех иранских баллистических ракет по израильской военной базе Глигот в пригороде Тель-Авива.

Очевидцы сняли первые секунды после воздушной атаки. На кадрах помимо четырех взрывов также можно увидеть следы от выпушенных ракет системы ПВО.

Видимо, ЗРК тщетно пытался отразить удар. Есть сведения, что на территории базы был поражен логистический центр и склады израильской разведки.

Ранее иранское агентство Tasnim заявило, что ракеты поразили штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад". Как отметил военный блогер Борис Рожин, Иран изменил тактику ракетных ударов. Всю ночь он изматывал противника небольшими пусками и кибератаками, а массированный налет совершил утром.