Новую партию автоматов АК-12 передали в войска

Концерн "Калашников" отгрузил очередную партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года по государственным контрактам 2025 года.

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"АК-12 является основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных Сил РФ, в связи с чем объемы его выпуска ежегодно остаются на высоком уровне", - сообщили в пресс-службе концерна.

Помимо выполнения обязательств по базовой модели, предприятие в Ижевске оперативно наладило выпуск укороченной версии автомата - АК-12К в камуфляже "Мультикам". Это оружие создано по запросу штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск. Также ведется подготовка к запуску в серийное производство малогабаритного автомата АК-12СК.

Как подчеркивают в концерне, модернизация АК-12 напрямую связана с боевым опытом. Специалисты регулярно выезжают в зону специальной военной операции, чтобы получить обратную связь от бойцов. Именно на основе их предложений была разработана версия АК-12 образца 2023 года с рядом доработок, повышающих удобство и надежность оружия в реальных боевых условиях.

Напомним, что модернизированный автомат получил двухсторонний флажок-переводчик предохранителя и лишился режима ведения огня очередью с отсечкой по два выстрела. Изменения также затронули прицел, приклад и цевье, которое стало прочнее и эргономичнее.

Недавно в войска также поступила первая партия ручных ленточных пулеметов РПЛ-20.