"Детонировало до утра": Зеленский запаниковал после ночного удара по Киеву
Владимир Зеленский утром во вторник заявил, что ночью Киев подвергся одному из самых страшных массированных ударов за время конфликта. При этом украинские военные сетуют, что был поражен огромный склад боеприпасов и детонации продолжались до утра.
В Киеве было несколько масштабных пожаров, в небо поднимали пожарный вертолет.
"Более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов по Киеву", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале, добавив, что также удары наносились в районе Запорожья, Черниговской области, Житомирской, Николаевской областей.
В свою очередь украинский военный Станислав Бурнятов сообщил в соцсетях, что ночью под Киевом были поражены склады с боеприпасами.
"У меня единственный вопрос: зачем накапливать на складах БК, чтобы его взрывали и он детонировал до утра, если на фронте сейчас острый дефицит боеприпасов?", - задал вопрос Бурнятов командованию ВСУ.
Стало известно о «мощнейшем» массированном ударе по Киеву
Украинские СМИ сообщают, чтонебо над Киевом заволокло черным дымом от нескольких масштабных пожаров. По данным ДТЭК в Киеве 1148 домохозяйств остались без света.