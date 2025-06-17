Польские военные вернули на аэродромы истребители, якобы поднятые из-за активности РФ

Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые в воздух якобы из-за активности российской авиации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.

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Отмечается, что польские военные не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны со стороны российской авиации.

«Сообщаем, что нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано», — говорится в сообщении.

До этого польская авиация, а также силы союзников, были подняты в воздух над страной в ответ на предполагаемую активность России на Украине. В дополнение к этому в небо были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

Польские военные отметили, что эти меры направлены на обеспечение безопасности в районах, прилегающих к «уязвимым территориям».