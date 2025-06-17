«Это статус элиты»: в спецназе «Ахмат» рассказали о подготовке штурмовиков

Штурмовики проходят самый жесткий отбор, чтобы попасть к ним, нужно постараться. Это особый статус, который рассматривается как поощрение, заявил в интервью 360.ru командир отряда спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Аид.

«Мы пытаемся вернуть статус элиты штурмовым подразделениям. В штурмовики надо постараться попасть. Это поощрение, а не наказание, по крайней мере, у нас», — отметил военный.

По его словам, новые ребята, которые пополняют ряды спецназа, стремятся поскорее стать частью боевой славы и готовы сразу идти на штурм. Однако сначала их заставляют пройти подготовку, показать себя – только после этого бойцам дают шанс стать штурмовиком или разведчиком.

Напомним, до этого Аид также рассказал, что во время операции «Поток» в Курской области бойцы столкнулись с сильной жаждой, которую смогли преодолеть благодаря хитрости. Так, они собирали конденсат, чтобы смочить губы, а на язык клали серебряное кольцо.