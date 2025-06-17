Новые цели, новое оружие: что будет с конфликтом Израиля и Ирана

Израиль атаковал Иран, заявив о стремлении уничтожить иранскую ядерную программу и «режим аятолл», а Тегеран начал ответную операцию, пообещав «полностью уничтожить преступный режим» в Израиле. РИА Новости рассказало, что с ходом конфликта приоритеты и цели сторон могут измениться.

Израиль начал атаку на Иран в ночь на 13 июня. Израильские ВВС нанесли удары по иранским предприятиям по обогащению урана, ракетным базам, а также по Тегерану, Тебризу и другим крупным городам. Целью Израиля стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что речь идет об упреждающей атаке, так как Иран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что Иран накопил урана на девять атомных бомб и планировал произвести десять тысяч баллистических ракет за три года.

Ответная операция Ирана получила название «Правдивое обещание 3». Тегеран настаивает, что имеет право на ядерные исследования в мирных целях. В последние дни стороны продолжают обмен массированными ударами.

По версии РИА Новости, сценарий дальнейшего противостояния ясен: Иран будет полагаться на ракеты и беспилотники, а Израиль - на ВВС. Агентство отмечает, что израильской армии будет сложнее проводить свои операции, так как система ПВО Ирана «постепенно приходит в себя» - Тегеран даже заявляет о сбитых израильских самолетах.

В то же время Израиль впервые использовал систему ПВО Barak Magen для борьбы с иранскими беспилотниками.

В статье подчеркивается, что с обеих сторон страдают мирные жители. В Иране сообщали о более чем 220 погибших и около 1200 пострадавших. В Израиле заявили о более чем 20 жертвах и 700 раненых.

РИА Новости подчеркивает, что ущерб, нанесенный иранской ядерной программе, оценить сложно, несмотря на три дня активных бомбардировок. Информации о полном разрушении каких-либо объектов не поступало.

На Западе спрогнозировали варианты развития конфликта Израиля и Ирана

Автор статьи поставил под сомнение и цель Израиля по «смещению правящего режима аятолл». По его мнению, есть вероятность, что эффект будет обратным: внешнее давление и успешные ответные удары лишь мобилизуют иранское общество. В то же время в самом Израиле обстановка может измениться из-за растущего количества жертв.

Турецкий политический аналитик Мехмет Акиф Онур рассказал РИА Новости, что в центре конфликта Израиля и Ирана всегда был тонкий баланс между «безопасностью режима» и «национальной безопасностью».