Партию ракет для "Панцирей" передали в войска

Минобороны РФ получил очередную партию зенитных управляемых ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов семейства "Панцирь".

Как сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы", "Панцирь-С" активно применяется в ходе спецоперации и хорошо себя зарекомендовал. В марте нынешнего года холдинг уже отправил в войска партию боевых машин ЗРПК "Панцирь-С".

Об этом писала и "РГ". В отличие от уже привычного "Панцирь-С1", в новом комплексе в качестве базы используется гусеничное шасси ГМ-352М1Е, которое обеспечивает повышенную проходимость.

Но главной особенностью стала новая обзорная РЛС с фазированной антенной решеткой. Она позволяет обнаруживать крупные дроны и крылатые ракеты на расстоянии до 60 километров, а более мелкие цели - до 27-30 километров. Также была обновлена РЛС сопровождения и наведения.

Все комплексы прошли необходимые испытания. Но на этом работа не заканчивается. Специалисты "Высокоточных комплексов" дорабатывают "Панцирь" с учетом новой информации о средствах нападения противника.