Разведывательный беспилотник НАТО впервые прибыл в Финляндию

Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix впервые прибыл на авиабазу в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба ВВС страны в своем аккаунте в соцсети X.

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«Беспилотный разведывательный летательный аппарат НАТО RQ-4D Phoenix впервые приземлился на авиабазе Пирккала», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что дрон впервые прибыл на финскую авиабазу.

До этого портал Defense News сообщал, что страны НАТО заинтересованы в беспилотниках, оснащенных системой подавления радаров, на фоне стремлений снизить зависимость от поддержки США. Отмечается, что страны НАТО из Европы сильно зависят от США в области РЭБ. Ряд стран ЕС хотят это изменить.

Портал Business Insider сообщал, что Финляндия и Польша внедряют новые методы подготовки военных, ориентируясь на опыт использования дронов в ходе конфликта на Украине.

По информации издания, в обеих странах экспериментируют с применением беспилотных летательных аппаратов в боевых условиях. По словам финского полковника Матти Хонко, их войска проходят обучение по защите от дронов, однако эти занятия пока не стали частью повседневной тренировки.