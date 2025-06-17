WSJ назвало цену выстрелов Patriot для Украины

Владимиру Зеленскому придется дорого заплатить за боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом пишет Wall Street Journal.

Издание обратило внимание на то, что за первые две недели июня Москва направила на Украину столько же ударных беспилотников большой дальности, сколько за все месяцы прошлого года, что создало нагрузку на противовоздушную оборону страны.

«У Украины ограниченное количество систем перехвата Patriot - дорогое и востребованное оружие, которое Зеленский годами пытался получить в большем количестве. Боеприпасы могут стоить миллионы долларов», - говорится в статье.

При этом ранее израильский посол на Украине Михаил Бродский заявил о том, что Израиль передал Украине ракетные комплексы Patriot. Однако позже МИД Израиля опроверг эту информацию.

Информация о поставках Patriot Украине вызвала дипломатический скандал

В России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.