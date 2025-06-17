Перехват БПЛА и удар «Урагана»: новости спецоперации 17 июня

В Минобороны России сообщили о перехвате почти 200 беспилотников в нескольких российских регионах и уничтожении скопления живой силы ВСУ в ДНР. «Рамблер» собрал последние новости спецоперации по состоянию на утро вторника, 17 июня.

Удар «Урагана»

В Минобороны РФ сообщили, что расчеты реактивной системы залпового огня «Ураган» уничтожили скопление живой силы ВСУ в районе донецкого села Воскресенка. Операцию провели военные 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток». В результате были ликвидированы более 50 украинских военных.

В Минобороны отметили, что артиллеристы осуществили пуск полного боекомплекта из 16 реактивных снарядов массой по 220 килограммов каждый. В результате удара также была частично разрушена инженерно-фортификационная инфраструктура, склады и нарушена логистика группировки ВСУ.

Удар ФАБ

Российские силы уничтожили взвод 141-й пехотной бригады ВСУ ударом ФАБ (фугасная авиабомба), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ. По данным агентства, часть этой бригады ВСУ ранее была выведена из села Комар в Воскресенку. В результате удара также было уничтожено оборудование, в том числе гексокоптеры типа «Баба-яга».

Удар «Молнии»

Расчет ударного беспилотника «Молния-2» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Военные отметили, что в ходе выполнения задачи столкнулись с радиоподавлением со стороны ВСУ, но смогли достичь цели. Уничтожение этого опорного пункта позволило штурмовым группам ВС РФ продвинуться и занять более выгодное тактическое положение в окрестностях Красноармейска (на Украине город называют Покровском).

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Перехват почти 200 беспилотников

В Минобороны России заявили, что в период с 23:30 16 июня до 07:00 17 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 147 украинских беспилотника. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской и Московской областей.

Всего с 20:00 16 июня и до семи утра 17 июня были перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотников самолетного типа, подчеркнули военные. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что системы ПВО отразили атаку двух дронов, летевших на Москву. Он уточнил, что на месте падения обломков провели работы специалисты экстренных служб.