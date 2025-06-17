Уничтожение пункта управления БПЛА и выгодные позиции: обстановка в зоне СВО к утру 17 июня

Российские военные успешно поражают цели, «похоронив» в том числе и украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Что происходит в зоне проведения спецоперации, разбирался «Рамблер».

Уничтожение опорных пунктов

По данным Минобороны России, отличился расчет 120-миллиметрового самоходного артиллерийского орудия 2С9 «Нона-С» ульяновских десантников группировки войск «Днепр».

«В ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотной авиации обнаружили в глубине территории, контролируемой ВСУ на правобережье Днепра, в подвале оставленного мирными жителями полуразрушенного здания, пункт управления БПЛА», - пояснили в ведомстве.

После передачи координат, расчет 120-миллиметрового самоходного орудия «Нона-С» российских десантников тремя выстрелами поразил цель, «оставив под развалинами здания расчет БПЛА ВСУ», пишет РИА Новости.

Также расчет ударного БПЛА «Молния-2» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны РФ.

Выполненная задача способствовала продвижению российских штурмовых групп и занятию более выгодного тактического положения в окрестностях Красноармейска.

ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 320 военных

В свою очередь расчеты беспилотной авиации 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с помощью точных сбросов боеприпасов с БПЛА уничтожили гексокоптер «Баба-Яга», «преодолев сложную систему радиоэлектронного противодействия».

Перехват ракет ВСУ в Запорожье

Также были отражены атаки Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» активно перехватывали украинские ракеты. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет News.ru.

«Особое внимание уделяется перехвату управляемых ракет и БПЛА. При обнаружении воздушных целей оператор комплекса мгновенно захватывает и наводит ракету на цель», — рассказали в российском военном ведомстве.

А штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России парами с малых высот нанесли ракетные удары по замаскированным полевым позициям Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки «Восток».

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Комар. В российском военном ведомстве подчеркнули, что это – «важный узел логистики и долговременной обороны противника, прикрытый естественной водной преградой и плотной застройкой».