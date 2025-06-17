Стало известно о «мощнейшем» массированном ударе по Киеву

Вооруженные силы (ВС) России нанесли «мощнейший» массированный удар крылатыми ракетами и дронами по Киеву.

Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«В Киеве мощнейший удар крылатыми ракетами и дронами. Под раздачей аэропорт Жуляны и Борисполь», — сообщили авторы канала.

«ВХ» рассказала о массированном ударе ракетами Х-101/Х-555, а также беспилотниками «Герань» по объектам военной инфраструктуры в Киеве. Как сообщается, дроны стали первой волной атаки.

По NASA Firms, в результате удара начались сильные пожары в промышленной зоне в районе аэропорта Жуляны. В частности, на ее территории расположен 410-й авиаремонтный завод концерна «Укроборонпром», а также предприятие по разработке тренажеров для подразделений Вооруженных сил Украины «Энергия 2000».

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Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве. Он уточнил, что 27 локаций в разных районах украинской столицы оказались под обстрелом.