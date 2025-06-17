На Украине рассказали о массированном обстреле со стороны России

Вооруженные силы России ударили сотнями беспилотников и ракет по Украине. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X.

По его словам, атакуя Украину во время проведения саммита «Большой семерки» президент России Владимир Путин якобы посылает сигнал о «полном неуважении» США и их партнерам. Он добавил, что Россия только делает вид, что ищет пути дипломатического решения конфликта. Сибига заключил, что только решительное давление на Москву может показать, что Путин ошибается.

Ранее стало известно, что целями ночного удара российских войск по Киеву стали заводы, склады и аэропорт Жуляны. Под удары попали Киевский бронетанковый завод, 482-й конструкторско-технологический центр Минобороны Украины, 1899-я центральная база ремонта и хранения средств связи и 195-я центральная база железнодорожной техники.

Стало известно о «мощнейшем» массированном ударе по Киеву

До этого стало известно о мощнейшем массированном ударе по Киеву. Обстрел проводился ракетами Х-101/Х-555, а также беспилотниками «Герань» по объектам военной инфраструктуры.