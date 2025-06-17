США рассмотрят передачу Израилю противобункерных бомб

Президент США Дональд Трамп рассматривает передачу Израилю мощных противобункерных бомб в качестве ключевого рычага давления, чтобы заставить Иран заключить ядерную сделку. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

США обладают противобункерными бомбами и большими бомбардировщиками, необходимыми для уничтожения иранского подземного объекта по обогащению урана в Фордо. У Израиля таких вооружений нет.

Завод в Фордо расположен на глубине 80-90 метров под скальными породами. Он был построен в 2012 году и стал вторым по значимости объектом такого типа в Иране. Источник Axios заявил, что решение Трампа по противобункерным бомбам станет «переломным моментом».

«[Трамп] думает в терминах сделок и рычагов воздействия. И это рычаг воздействия», - подчеркнул собеседник издания.

По словам четырех осведомленных источников, Белый дом обсуждает с Ираном возможность проведения встречи на этой неделе между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Целью встречи стало бы обсуждение дипломатической инициативы, включающей ядерную сделку и прекращение войны между Израилем и Ираном.

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Эти переговоры могут стать решающим моментом в вопросе о том, присоединятся ли США к войне с целью ликвидации ядерной программы Ирана. Один из собеседников Axios отметил, что иранцы «хотят говорить».

«Но мы не знаем, поставили ли их на колени полностью, чтобы они поняли, что им нужно вести переговоры для сохранения страны? А если дело действительно обстоит так, разрешат ли им сохранить какую-то степень обогащения?» - отметил источник издания.

Трамп пока отказывается напрямую участвовать в атаках Израиля на Иран, но он ясно дал понять, что Тегерану необходимо помешать получить ядерное оружие тем или иным способом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подталкивает Трампа присоединиться к войне и начать бомбардировки завода в Фордо, подчеркивает Axios.