Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в иранском Фордо

Израиль может провести операцию спецподразделений на иранском ядерном объекте в Фордо, если США откажутся наносить по нему удар. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в израильском и американском руководстве.

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"Израиль утверждает, что способен нанести значительный ущерб объекту даже в одиночку. Одним из вариантов рассматривается рейд спецназа", — пишет издание.

По данным источников, Тель-Авив ранее заявлял администрации США, что альтернативой бомбардировкам может стать наземная операция. До этого телеканал ABC News сообщил, что США могут нанести по иранскому ядерному объекту в Фордо не один, а несколько ударов. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана.

Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и наносит удары по военным целям в Израиле. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.