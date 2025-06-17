Раскрыты детали продвижения российских войск в Харьковской области

Lenta.ru

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе Красного Первого в Харьковской области, а также нарушили логистику украинских войск на одной из трасс. Детали продвижения ВС РФ РИА Новости раскрыл военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Раскрыты детали продвижения российских войск в Харьковской области
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«В ходе активных освободительных действий наши войска улучшили тактическое положение в районе Красного Первого: расширена зона контроля севернее и южнее населенного пункта. Западнее от Красного Первого после уничтожения опорного пункта украинских боевиков занята лесополоса», — заявил он.

По словам военного эксперта, продвижение российских войск позволило усилить артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Нововасильевка, Митрофановка и Петро-Ивановка. Помимо этого, в значительной степени нарушена логистика украинских подразделений на участке трассы Колодезное — Фиголевка.

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Ранее Марочко рассказал, что ВС РФ наращивают силы и средства в Волчанске Харьковской области и ведут зачистку освобожденных территорий. По его словам, российские военные «поставили временно-оперативную паузу».