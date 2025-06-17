Раскрыты детали продвижения российских войск в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе Красного Первого в Харьковской области, а также нарушили логистику украинских войск на одной из трасс. Детали продвижения ВС РФ РИА Новости раскрыл военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«В ходе активных освободительных действий наши войска улучшили тактическое положение в районе Красного Первого: расширена зона контроля севернее и южнее населенного пункта. Западнее от Красного Первого после уничтожения опорного пункта украинских боевиков занята лесополоса», — заявил он.

По словам военного эксперта, продвижение российских войск позволило усилить артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Нововасильевка, Митрофановка и Петро-Ивановка. Помимо этого, в значительной степени нарушена логистика украинских подразделений на участке трассы Колодезное — Фиголевка.

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Ранее Марочко рассказал, что ВС РФ наращивают силы и средства в Волчанске Харьковской области и ведут зачистку освобожденных территорий. По его словам, российские военные «поставили временно-оперативную паузу».