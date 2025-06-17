Кличко сообщил о мощном пожаре в Киеве

В Киеве возник крупный пожар на верхних этажах здания в Шевченковском районе. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Пожар на верхних этажах здания Шевченковского района», — заявил Кличко. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.

По словам главы Киева, вызовы поступили также из Днепровского, Дарницкого, Соломенского и Святошинского районов города. Туда следуют экстренные службы.

В Киеве начались пожары после налета «Гераней»

Ранее украинские telegram-каналы сообщали о применении по целям в Киеве гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также об ударах с использованием беспилотников и ракетного комплекса «Калибр». После этого по всей территории Украины была введена масштабная воздушная тревога. Отмечается значительный уровень шума в городе.