В Израиле сообщили о запуске ракет из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске ракет из Ирана. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

Как утверждается в публикации, некоторое время назад в нескольких районах страны прозвучали сирены в связи с обнаружением запущенных в направлении государства ракет.

«В настоящее время Военно-воздушные силы Израиля проводят операции по перехвату и нанесению ударов, где это необходимо, для устранения угрозы», — отмечается в сообщении.

ТАСС: Израиль начал применять лазерную систему "Железный луч" против ракет Ирана

Ранее агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявило, что Иран будет непрерывно наносить удары по Израилю до раннего утра.