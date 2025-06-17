В Киеве начались пожары после налета «Гераней»

В Киеве начались сильные пожары после налета ударных дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Киев».

Отмечается, что значительное количество «Гераней» движется к центру украинской столицы. В городе звучит сирена, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Telegram-канал «Военкоры русской весны» утверждает, что один дрон попал в общежитие национального Авиационного университета. В некоторых районах Киева пропало электричество.

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В свою очередь, военный корреспондент Владимир Романов утверждает, что Черноморский флот в эти минуты запускает по территории Украины крылатые ракеты «Калибр», а самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ — ракеты «Кинжал».

10 июня сообщалось, что после массивного обстрела Киева небо в городе так сильно затянуло черным дымом, что не было видно рассвета.