Иран впервые применил против Израиля баллистические ракеты средней дальности «Саджил» (Sajjil), пишет агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Противостояние между Ираном и Израилем длится на протяжении десятков лет. Очередная эскалация началась в ночь на 13 июня, после ударов израильских ВВС по военным и ядерным объектам на территории республики.

«Иран впервые применил ракеты «Саджил» дальностью 2 тыс. км для удара по «Израилю», — отметили в КСИР.

Представители корпуса предупредили граждан Израиля, что иранские ракеты не оставят им «ни секунды покоя вне подземных убежищ» и не дадут умолкнуть сиренам воздушной тревоги.

Иран готов объявить о наличии ядерного оружия

В КСИР отметили также, что Ирану удалось сломить израильские системы ПВО и получить контроль над небом Израиля. На фоне этого, пояснили в корпусе, были нанесены удары по штабам израильской разведки «Моссад», военной разведки и авиабазам Израиля.

«Саджил» — это твердотопливная ракета, в разных модификациях может поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км. Большей дальностью (до 3 тыс. км) обладает иранская ракета «Сумар».

Дальностью 2 тыс. км также обладают ракеты «Гадр» и «Хорремшехр». Расстояние между Израилем и Ираном — примерно 1,5 тыс. км.