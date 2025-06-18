В Иране заявили о первом применении баллистических ракет «Саджил»

Илья Родин

Иран впервые применил против Израиля баллистические ракеты средней дальности «Саджил» (Sajjil), пишет агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Противостояние между Ираном и Израилем длится на протяжении десятков лет. Очередная эскалация началась в ночь на 13 июня, после ударов израильских ВВС по военным и ядерным объектам на территории республики.

«Иран впервые применил ракеты «Саджил» дальностью 2 тыс. км для удара по «Израилю», — отметили в КСИР.

Представители корпуса предупредили граждан Израиля, что иранские ракеты не оставят им «ни секунды покоя вне подземных убежищ» и не дадут умолкнуть сиренам воздушной тревоги.

Иран готов объявить о наличии ядерного оружия

В КСИР отметили также, что Ирану удалось сломить израильские системы ПВО и получить контроль над небом Израиля. На фоне этого, пояснили в корпусе, были нанесены удары по штабам израильской разведки «Моссад», военной разведки и авиабазам Израиля.

«Саджил» — это твердотопливная ракета, в разных модификациях может поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км. Большей дальностью (до 3 тыс. км) обладает иранская ракета «Сумар».

Дальностью 2 тыс. км также обладают ракеты «Гадр» и «Хорремшехр». Расстояние между Израилем и Ираном — примерно 1,5 тыс. км.