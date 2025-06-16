Иран взломал израильскую систему оповещения об ударах
Израильская система гражданского оповещения об угрозе ракетной атаки выдала ложную тревогу.
Это произошло второй раз за двое суток.
"Судя по всему, Иран полноценно взломал систему оповещения противника. Сейчас она выдает ложную информацию: израильтянам прошли сообщения о пусках ракет по стране, но ни работы ПВО, ни прилетов не случилось. Такая же картина наблюдалась вчера", - пишет военный эксперт Борис Рожин.
Он уточнил, что 15 июня ракетная атака состоялась - но через несколько часов после предупреждения о ней.
В ответ на удар ВВС Израиля по телецентру в Тегеране 16 июня Иран анонсировал ракетный удар "невиданной доселе мощи", в котором будут задействованы новые типы ракет.