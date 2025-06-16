Иран взломал израильскую систему оповещения об ударах

Израильская система гражданского оповещения об угрозе ракетной атаки выдала ложную тревогу.

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Это произошло второй раз за двое суток.

"Судя по всему, Иран полноценно взломал систему оповещения противника. Сейчас она выдает ложную информацию: израильтянам прошли сообщения о пусках ракет по стране, но ни работы ПВО, ни прилетов не случилось. Такая же картина наблюдалась вчера", - пишет военный эксперт Борис Рожин.

Он уточнил, что 15 июня ракетная атака состоялась - но через несколько часов после предупреждения о ней.

В ответ на удар ВВС Израиля по телецентру в Тегеране 16 июня Иран анонсировал ракетный удар "невиданной доселе мощи", в котором будут задействованы новые типы ракет.