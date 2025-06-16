ВС Ирана дали очередной ракетный залп по Израилю

Вооруженные силы Ирана стали наносить новые ракетные удары по целям в Израиле. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщило иранское агентство Tasnim.

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Сколько именно боеприпасов было выпущено, не уточняется, передает ТАСС.

Красный Полумесяц Ирана 16 июня подтвердил гибель трех своих сотрудников в Тегеране в результате удара Военно-воздушных войск Израиля по машине организации. В ней отметили, что в момент удара по автомобилю спасатели выполняли свой долг и не вели никакой военной деятельности.

В этот же день Израиль нанес удар по штаб-квартире государственного телевидения Ирана. Через несколько минут после временных технических неполадок трансляцию возобновили. Также израильские войска нанесли удары по дороге между Тегераном и Кумом, которая является центром распределения нефти и нефтепродуктов в Иране.

15 июня Корпус стражей исламской революции — элитное подразделение иранской армии — подтвердил гибель начальника разведки корпуса Мохаммада Каземи в результате атаки израильских вооруженных сил. Представители подразделения добавили, что вместе с Каземи погибли его соратники Хасан Мохакак и Мохсен Багери, которые занимали высокие должности в разведке КСИР.