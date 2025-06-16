В Иране сделали неожиданное заявление после уничтожения Израилем истребителей F-14

Уничтоженные Израилем истребители F-14 были ложными целями, специально установленными в аэропорту «Мехрабад» в Тегеране.

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Об этом в Telegram-канале сообщил иранский государственный телеканал Press TV.

«Несмотря на то, что Израиль заявляет, что обнаружил и уничтожил самолеты F-14 ВВС армии Ирана, было подтверждено, что атакованные цели являлись муляжами, установленными в международном аэропорту "Мехрабад"», — утверждается в публикации.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала уничтожение двух иранских истребителей на видео. Отмечается, что ВВС также сорвали попытку запуска беспилотников из Ирана в сторону Израиля, нанеся удар по группе военных, готовивших эту атаку.