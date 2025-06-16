Стала известна причина переброски США десятков самолетов-заправщиков в Европу

Министерство обороны США перебросило самолеты-заправщики в Европу на случай дальнейшей эскалации вооруженного конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщила газета Politico.

Ссылаясь на двух неназванных представителей военных кругов, она уточнила, что речь идет о десятках воздушных танкеров ВВС США. Они покинули свои американские базы в минувшие выходные дни и переместились в Европу, отмечается в публикации.

Упомянутые источники подчеркнули, что эта передислокация призвана "поддержать любые операции на Ближнем Востоке", если ВС США приступят к еще более активной поддержке Израиля в его противостоянии с Ираном. Аналогичные сведения распространила потом и телекомпания Fox News.

В Пентагоне и Центральном командовании ВС США, в зоне оперативной ответственности которого находятся прежде всего Ближний Восток и Северная Африка, не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию.

Израиль начал в ночь на 13 июня операцию "Восстающий лев", направленную, в частности, против иранской ядерной программы. Однако впоследствии израильское руководство фактически начало признавать, что не исключает попытки свержения нынешних властей Ирана в результате этой военной кампании. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.