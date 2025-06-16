Иран планирует атаковать базу ВВС Израиля «Рамат Давид»

Тегеран заявил о планах совершить атаку на базу ВВС Израиля «Рамат Давид». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.

По данным агентства, иранские военные опубликовали точные трехмерные изображения ключевых военных и разведывательных центров Израиля.

Журналисты заметили, что ВС Ирана планируют атаковать все центры вооруженных сил Израиля, информацию о которых распространили в интернете. В том числе, удар будет нанесен по базе ВВС, которая сыграла важную роль в налетах 13-16 июня.

Напомним, что 14 июня иранские военные нанесли удар по штаб-квартире ЦАХАЛ, а также военным базам «Неватим», «Пальмахим» и «Рамат-Давид» к югу от Тель-Авива.

Израильские военные не подтвердили прямое попадание по штаб-квартире ЦАХАЛ, но признали, что ракеты поразили несколько объектов в районе Тель-Авива. По данным Fox News, поражение объектов стало «шоком» для Израиля.