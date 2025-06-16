Стало известно о больших потерях ВСУ в Сумской области

В российских силовых структурах заявили о больших потерях ВСУ в Сумской области.

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К такому выводу силовики пришли, проанализировав публикации на украинском сегменте Сети.

"Мониторинг активности на ресурсах противника свидетельствует о том, что 71-я отдельная егерская бригада ВСУ и 5-й погранотряд несут большие потери в Сумской области", - сообщил ТАСС представитель российских силовых структур.

База 71-й ОЕБр находится в Павлограде, а гибнут ее солдаты у Алексеевки, в 17 километрах от границы с Курской областью.

5-й погранотряд - местный, сформирован из жителей Сумской области. Он несет потери в Кондратовке, в семи километрах от Алексеевки.