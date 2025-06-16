В Австрии высказались о предоставлении военной помощи Украине
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Вена не может оказать военную помощь Украине, даже если бы захотела. Его слова приводит РИА Новости.
Ван дер Беллен напомнил о нейтралитете республики, отметив, что с 1955 года страна не вступает в военные союзы. Кроме того одно из положений нейтрального статуса предусматривает недопустимость постоянного размещения иностранных войск на территории государства и то, что оборона Австрии обеспечивается ее собственными силами. Президент отметил, что последний пункт Вена в течение десятилетий не воспринимала всерьез, однако теперь ситуация изменилась и республика активно занимается модернизацией, оснащением и новыми инвестициями в армию страны.
По словам Ван дер Беллена, в настоящее время военные расходы государства составляют около одного процента от ВВП.
«Это значит, что даже если бы мы захотели, мы просто не смогли бы оказать Украине военную помощь — у нас пока нет для этого достаточного собственного потенциала», — добавил он на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Вене.
При этом президент подчеркнул, что данный факт не мешает Австрии оказывать поддержку Киеву по таким направлениям, как медицинская помощь и обеспечение энергией.