Украинская операция "Паутина" могла быть репетицией атаки на Иран

Израиль в ночь на 13 июня атаковал Иран ракетами и беспилотниками, поразив объекты ядерной программы и убив высокопоставленных силовиков и физиков-ядерщиков. Израильские спецслужбы заявили, что подготовили масштабный удар заранее, разместив необходимое вооружение на иранской территории. Многие эксперты обратили внимание на схожесть проведенной операции с украинской "Паутиной", когда спрятанные в большегрузных фурах дроны-камикадзе атаковали военные аэродромы на российской территории. Несколько наших боевых самолетов тогда противнику удалось уничтожить.

© Российская Газета

Кроме того, в Иране были взорваны несколько автомобилей, принадлежащих высокопоставленным военным и ученым. Ранее украинские спецслужбы несколько раз в России подрывали машины участников спецоперации.

Операция "Паутина" повторилась. Но теперь все перевернулось с ног на голову. Очень похожую тактику 13 июня применил Израиль в рамках своей атаки против Ирана под названием "Восстающий лев". На это в своем Telegram-канале указал философ, доктор социологических и политических наук Александр Дугин.

По данным издания Ynet, ссылающегося на источники в службах безопасности, израильская внешняя разведка "Моссад" еще до начала операции организовала в Иране секретную базу, предназначенную для запуска беспилотников со взрывчаткой. Эта база была размещена глубоко на иранской территории, в непосредственной близости от стратегических объектов. В ночь на 13 июня израильская армия привела в действие подготовленные беспилотные аппараты, нацелив их на пусковые установки ракет класса "земля - земля", находившиеся неподалеку от Тегерана.

Как отмечает издание, целью удара стал военный объект, который, по оценке израильской стороны, представлял прямую угрозу безопасности их страны. Источники подчеркивают, что подобная инфраструктура внутри Ирана позволила провести атаку внезапно и с минимальными внешними признаками подготовки.

Александр Дугин отметил, что эта переброска израильских БПЛА оживляет в памяти недавние удары ВСУ по стратегическим аэродромам России, в ходе которых использовались грузовики с ударными беспилотниками, свободно перемещавшиеся по нашей территории: "Это просто одно и то же стратегическое решение. Очень не похоже на совпадение".

Политолог также подчеркнул, что в секторе Газа действует разветвленная сеть туннелей, построенных формированиями ХАМАС, в Израиле - укрепленные подземные оборонные комплексы, а в Иране - стратегические военные объекты, спрятанные под землей. Эти меры, по его словам, обусловлены изменением характера современной войны.

"Все, что на поверхности, слишком хорошо видно спутникам и слишком уязвимо для дронов. Человечество стоит на пороге принципиального пересмотра подходов к ведению боевых действий. По мере роста военной напряженности, особенно на фоне глобальных конфликтов, будет происходить масштабное строительство подземной инфраструктуры. Начинается война нор", - констатировал Дугин, добавив, что в будущем боестолкновения частично переместятся под землю, где будут создаваться не только укрытия, но и полноценные подземные города и коммуникации.

По его мнению, эта тенденция напрямую затрагивает и Россию, которой также придется адаптироваться к новой реальности глобального противостояния.

Военный эксперт, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин также считает, что Израиль при атаке на Иран фактически скопировал украинскую операцию "Паутина". По его словам, это может свидетельствовать о том, что у Израиля и Украины был один источник технологий.

"С одной стороны, сложно говорить о взаимосвязи, потому что Израиль и до этой атаки организовывал диверсии на территории Ирана с помощью дронов. Со стороны Израиля уже были атаки на объекты той же ядерной программы Ирана еще в начале 20-х годов. Поэтому нельзя говорить, что это совсем что-то новое. Просто в данном случае дроны были использованы массово и по тому же принципу, как и украинская операция "Паутина". Сама же по себе атака базируется на западных технологиях, которыми пользуется и Израиль, и Украина. Поэтому, в общем-то, источник там один - военные западные технологии, которые помогают обеспечивать проведение операции", - цитирует "МК.RU" эксперта.

Эксперты также не исключают, что украинская операция "Паутина" могла внести коррективы в сроки проведения израильской операции. Возможно, израильские спецы ждали иного момента для своей операции, но с момента раскрытия механизма аналогичной операции с дронами в России риски провала увеличились. Поэтому, вероятно, операцию, которую готовили минимум полгода, начали досрочно.

Аналитики признают, что теперь "паутина" - рабочая технология для любых диверсий в любой стране. Большегрузная фура или контейнер может служить базой для запуска дронов по секретному объекту, который ранее эффективно прикрывался ПВО на дальних подступах.

"Факт проведения в течение двух недель на двух разных театрах военных действий практически идентичных операций, которые готовились достаточно долго, свидетельствует как минимум об управляемом характере кризисов и отработке тактик ограниченного огневого воздействия в различных условиях", - считает автор Telegram-канала "Рыбарь".

Он убежден, что украинские спецслужбы через британских коллег поддерживают связь с израильскими.

"И это мы еще даже не вспомнили про взрывающиеся пейджеры", - подытожил канал, сославшись на израильскую операцию по ликвидации лидеров ХАМАС.

Военкор Александр Коц не исключил, что украинские спецслужбы могли консультироваться с "Моссадом" при подготовке "Паутины", и тот удар дронами по российским аэродромам стал репетицией сегодняшней атаки на Иран.

"Подготовка обеих атак шла явно не один месяц, параллельно. Украинцы показали, что операцию можно довести до финала. Евреи атаковали. И, думаю, целью для дронов были не ядерные объекты, а система ПВО. Беспилотники просто расчистили дорогу для крылатых ракет, которые и атаковали главные цели", - написал военкор.

Стоит напомнить, что в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России подтвердило, что операцию "Паутина" украинцам помогли разработать британские спецслужбы.