Страны G7 признали за Израилем право на самооборону

Страны G7 признают за Израилем право на самооборону и подчеркивают недопустимость появления у Ирана ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект совместного заявления.

По данным агентства, лидеры «Большой семерки» в документе должны были призвать Иран и Израиль к деэскалации.

«В проекте заявления содержится обязательство по обеспечению стабильности рынков, в том числе энергетического, и говорится, что Израиль имеет право на самооборону, у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия», — отмечается в тексте.

Также страны G7 предварительно согласились следовать стратегии, которая поможет защитить цепочки поставок критического минерального сырья и поддержит национальные экономики. При этом известно, что президент США Дональд Трамп отказался подписывать этот документ.

Саммит G7 проходит в канадском Кананаскисе 16-17 июня. В нем участвуют все члены «Большой семерки», а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.