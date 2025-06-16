На Украине появилось новое направление фронта из-за наступления ВС РФ на Сумы

В связи с продвижением российских сил в Сумской области Генштаб ВСУ принял решение расширить формат ежедневных отчетов, включив в них информацию о новом оперативном направлении — Северо-Слобожанском.

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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Начиная с 16.06.2025, Генеральный штаб ВСУ будет освещать динамику боевых действий на Северо-Слобожанском направлении в рамках регулярных сводок», — говорится в заявлении.

Параллельно с этим в отчетах произойдет изменение наименования Харьковского направления, которое будет фигурировать как Южно-Слобожанское.