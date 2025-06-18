Израиль атаковал связанные с ураном объекты Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские производственные объекты, задействованные в изготовлении центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщается в Telegram-канале.

Ранее Воздушные силы (ВС) Ирана во время атаки на Израиль в ночь на среду, 18 июня, смогли установить полный контроль над воздушным пространством противника.

Названы условия для применения Израилем ядерного оружия

До этого стало известно, что закрытое совещание на тему возможных ударов Соединенных Штатов по Ирану, которое состоялось в Белом доме, завершилось без принятия решения об атаке на регион.