Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского гостелевидения

Израильские военные нанесли удар по штаб-квартире иранского государственного телевидения. Видео опубликовало агентство новостей Fars в Telegram-канале.

Журналисты отметили, что удар был нанесен прямо во время выпуска новостей. Сразу после прилёта телеведущая выбежала из кадра. Программа была остановлена.

Число пострадавших пока не называется.

Ранее сообщалось, что глава офиса Ruptly в Тегеране получил предупреждение от властей о готовящемся ударе Израиля по жилому массиву, где находится бюро.

Позже стало известно, что глава Ruptly в Тегеране вышел на связь, сообщив, что все сотрудники после предупреждения о возможном ударе Израиля покинули опасный район.